L'entraîneur de l'OM Igor Tudor pourra compter sur un atout de taille contre le RC Strasbourg, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1.

Tout pour le championnat ! L'OM n'a plus le choix, alors qu'il a été éliminé en Ligue des Champions (phase de poules) puis en Coupe de France (quarts de finale) cette saison. S'il veut retrouver a minima la Coupe aux grandes oreilles, le club phocéen va devoir assurer sa deuxième place en Ligue 1. Pour le moment, on ne peut pas dire si l'objectif sera atteint ou pas. Les hommes d'Igor Tudor comptent 4 points d'avance sur leurs principaux poursuivants, l'AS Monaco (3ème) et le RC Lens (4ème).

Il suffit d'un faux-pas des Phocéens pour que les cartes soient redistribuées dans la course à la Ligue des Champions. Pour le titre, cela sera compliqué car le PSG (1er) possède provisoirement 11 longueurs d'avance sur son rival. Le dernier Classique, perdu 3-0 par l'OM au stade Vélodrome, a peut-être été le tournant décisif. Dans tous les cas, il va falloir rebondir face au RC Strasbourg (17ème) lors de la 27ème journée de Ligue 1. Le club alsacien peut sortir de la zone rouge en cas d'exploit à Marseille. Méfiance pour Igor Tudor qui peut compter sur plusieurs atouts, à commencer par le retour de Samuel Gigot.

Le technicien croate peut aussi compter sur son piston droit Jonathan Clauss cette saison. Le joueur de 30 ans a distillé 10 passes décisives, soit plus que n'importe quel autre défenseur dans les 5 grands championnats européens (Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne). Un bilan exceptionnel, qui devrait taper dans l'oeil du sélectionneur de l'Équipe de France Didier Deschamps. « Je veux prouver que j'ai ma place en Bleu » a confié Clauss dans un entretien pour Téléfoot.

L'Olympique de Marseille pourra également s'appuyer sur un bilan très correct hors de ses bases. Avec 32 points glanés loin du Vélodrome, les Phocéens font mieux que toute autre équipe de Ligue 1 cette saison. Le PSG, leader de l'élite se trouve juste derrière avec 31 unités récoltées en déplacement. La tâche s'annonce donc compliquée pour un RC Strasbourg qui pourra tout de même s'inspirer de son exploit à Lyon (2-1) le 14 janvier dernier.