Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 16:00

Après le match nul de l’ OM face au RC Strasbourg (2-2), les critiques fusent sur Igor Tudor, dont les choix tactiques interpellent.

Dimanche soir, en clôture de la 27e journée de la Ligue 1, les joueurs de l’ OM ont encore joué avec les nerfs de leurs supporters. Plus de 63 000 spectateurs s’étaient réunis dans les travées du Vélodrome pour voir leur équipe mettre un terme à une série de trois matches sans victoire à domicile. Et les hommes étaient proches d’accomplir cette mission.

En infériorité suite à l’exclusion de Leonardo Balerdi dès la 30e minute, l’ OM était parvenu à prendre l’avantage 2-0 grâce à des buts de Chancel Mbemba et d'Alexis Sanchez. La victoire se dessinait alors pour les Marseillais. Au vu de la physionomie de la rencontre, Igor Tudor décidait alors de faire reculer son équipe en faisant entrer Éric Bailly et Mattéo Guendouzi à la place de Sanchez et Malinovskyi. L’objectif était bien sûr de mieux gérer la fin du match.

Sauf que les Marseillais se sont faits surprendre dans les derniers instants de la rencontre. Le RC Strasbourg a égalisé en marquant à deux reprises en moins de deux minutes grâce à son milieu de terrain, Jean-Eudes Aholou. Le score n’évoluera pas. L’ OM concède ainsi son quatrième match sans victoire au Vélodrome. Un résultat très frustrant pour le vestiaire phocéen, mais aussi pour les supporters.

OM : Daniel Riolo défend Igor Tudor face aux critiques

Igor Tudor cristallise en effet la majorité des critiques. Bon nombre d'observateurs lui reprochent ses choix tactiques peu inspirés. Sa gestion des nouvelles recrues, telles que Azzedine Ounahi ou encore Vitinha, est aussi pointée du doigt. Toutefois, Daniel Riolo estime que les choix d’Igor Tudor ne sont pas si condamnables au point d’en faire l’unique fautif de ce match nul.

« Tudor a sorti ses attaquants et a perdu en pressing, mais il s’est dit que ça allait passer, car il y avait 2-0 et que l’équipe en face (Strasbourg) n’était pas dingo. Visiblement, ça n’a pas marché, mais les deux buts inscrits par Strasbourg, ils peuvent tenter vingt fois de les marquer, ils ne vont pas les marquer. Le choix tactique n’est pas bon, mais en vouloir à Igor Tudor me semble très sévère au vu des buts marqués par Strasbourg », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.

Daniel Riolo a donc tenu à défendre l’entraîneur de l’ OM face aux critiques. Quoi qu’il en soit, Igor Tudor devra vite trouver la bonne formule pour relancer son équipe. L’Olympique de Marseille devra s’imposer à Reims dimanche prochain en vue de conserver sa place de dauphin du PSG.