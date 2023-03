Publié par Enzo Vidy le 13 mars 2023 à 22:30

Face au PSG dimanche prochain, Amine Gouiri et Christopher Wooh du Stade Rennais seront sous la menace d'une suspension pour le déplacement à Lyon.

Le Stade Rennais va jouer gros dimanche prochain au Parc des Princes. Après son piteux match nul sur la pelouse de l'AJ Auxerre samedi (0-0), les hommes de Bruno Genesio vont devoir montrer autre chose à Paris pour ne pas repartir bredouille de ce périlleux déplacement. Toujours 5e du championnat grâce au match nul du LOSC vendredi soir face à l' OL (3-3), le Stade Rennais continue de croire en une qualification européenne à l'issue de la saison.

Mais les récentes performances inquiètent sérieusement les observateurs du club breton. L'animation offensive du SRFC n'a jamais été aussi mal en point, et il est difficile d'imaginer un regain de forme dans les prochaines semaines. Le calendrier ne joue pas non plus en la faveur du Stade Rennais. Après le match face au PSG le week-end prochain, les Rouge et Noir recevront le RC Lens après la trêve, le 1er avril au Roazhon Park. Ensuite, il faudra se rendre au Groupama Stadium pour défier l' OL. Et pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait être privé de deux joueurs essentiels.

Stade Rennais : Wooh et Gouiri pourraient être suspendus à Lyon

Averti à Toulouse et à Nantes, Amine Gouiri est toujours sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. L'attaquant du Stade Rennais doit se montrer exemplaire lors des cinq prochains matchs, et s'il venait à être averti dimanche prochain à Paris, il serait automatiquement suspendu pour le déplacement à Lyon le 9 avril prochain.

Même son de cloche pour le défenseur camerounais, Christopher Wooh, averti à Marseille le 20 janvier dernier, et à Auxerre samedi, lui qui faisait son grand retour dans le onze de départ, après 8 matchs sans jouer toutes compétitions confondues. Le joueur de 21 ans devra faire très atention dimanche prochain s'il est utilisé par son entraîneur sur la pelouse du Parc des Princes.