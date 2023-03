Publié par Enzo Vidy le 13 mars 2023 à 16:30

Arrivé cet hiver en provenance de la Gantoise, Ibrahim Salah, attaquant du Stade Rennais, obtient une belle récompense, en étant sélectionné avec le Maroc.

Il a débarqué au Stade Rennais dans les dernières heures du mercato hivernal. Suite au départ de Kamaldeen Sulemana, les dirigeants du SRFC sont allés chercher Ibrahim Salah du côté de la Gantoise, contre un chèque d'environ 3 millions d'euros. Réputé comme étant le meilleur joueur de son ancienne équipe, l'attaquant marocain arrive en Bretagne avec ambition et détermination.

Cependant, Ibrahim Salah n'est pas souvent utilisé par Bruno Genesio depuis son arrivée. Pour le moment, il est apparu à seulement 8 reprises avec le Stade Rennais, toutes compétitions confondues, et s'est offert un seul petit but, le 23 février dernier au Roazhon Park à l'occasion du barrage retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk, perdu aux tirs au but par le SRFC. Toutefois, malgré un temps de jeu assez faible avec le Stade Rennais, Ibrahim Salah a reçu une belle récompense en ce qui concerne la prochaine trêve internationale.

Stade Rennais : Ibrahim Salah convoqué avec le Maroc

C'est une magnifique nouvelle qu'a appris Ibrahim Salah ce lundi matin. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas, et l'attaquant du Stade Rennais a été appelé pour la première fois de sa carrière. Plutôt intéressant avec le SRFC lors de ses apparitions, l'ancien joueur de la Gantoise va avoir l'occasion de marquer des points auprès de son sélectionneur, qui compte profiter de ce rassemblement pour faire appel à de nouveaux joueurs.

Pour rappel, le Maroc disputera deux matchs amicaux à la fin du mois, avec une confrontation face au Brésil le 25 mars, suivie d'une rencontre face au Pérou le 28 mars prochain. Reste à savoir si Ibrahim Salah aura un peu de temps de jeu avec ses nouveaux coéquipiers.