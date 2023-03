Publié par Thomas G. le 14 mars 2023 à 10:20

Meilleur buteur du LOSC cette saison, l'international canadien Jonathan David serait dans le viseur de Manchester United et d'Arsenal.

Tenu en échec face à l’OL au terme d’un match spectaculaire, le LOSC a raté une belle occasion de prendre la 5e place. Les Dogues restent 6e à un point du Stade Rennais à 11 journées de la fin du championnat. Ce week-end, le LOSC a une nouvelle fois pu compter sur son attaquant providentiel, Jonathan David auteur d'un doublé face à l’OL. L’attaquant canadien réalise sa meilleure saison depuis son arrivée à Lille, il a déjà inscrit 18 buts en Ligue 1.

Ses performances avec le LOSC ont attiré de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. En plus du RB Leipzig et du Bayern Munich, deux clubs anglais seraient très attentifs à sa situation. Selon les informations de Fichajes, Arsenal et Manchester United auraient réactivé la piste Jonathan David ces dernières semaines.

Les deux cadors de Premier League pourraient avoir un avantage dans ce dossier, l’attaquant du LOSC rêve de jouer en Angleterre. L’été dernier, Jonathan David s’était exprimé sur son avenir et avait évoqué un éventuel transfert en Premier League. « Je ne sais pas si je peux me retrouver autre part qu’en Premier League. Ça pourrait bien être la Premier League. »

LOSC Mercato : Un départ inévitable pour Jonathan David ?

Cette saison pourrait être la dernière de Jonathan David en tant que joueur du LOSC. À 23 ans, l’attaquant canadien souhaiterait franchir un cap en rejoignant un grand club européen lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants du LOSC auraient fixé le bon de sortie de Jonathan David à 50 millions d’euros. L’international canadien devrait donc être l’une des grandes attractions du mercato estival. Cette saison, seul Kylian Mbappé a inscrit plus de buts que Jonathan David en Ligue 1. Ses prestations et son rendement offensif pourraient convaincre un grand club européen de le recruter cet été.