Publié par Enzo Vidy le 14 mars 2023 à 15:40

Alors que le FC Nantes se déplacera à Lyon vendredi soir, Antoine Kombouaré pourra compter sur les retours d'Andy Delort et d'Evann Guessand.

C'est un calendrier assez dantesque auquel est confronté le FC Nantes depuis un mois maintenant. Entre la Coupe de France, la Ligue Europa, et les gros matchs de championnat contre le Stade Rennais (0-1), et au Parc des Princes face au PSG (4-2), le FCN a vécu une période assez turbulente.

À l'heure actuelle, la Coupe d'Europe n'est plus d'actualité, mais la Coupe de France reste l'objectif prioritaire du FC Nantes, avec une place en finale qui se jouera le 5 avril prochain face à l' OL à la Beaujoire. Mais avant cela, les Nantais, qui viennent de tenir l'OGC Nice en échec (2-2), dimanche, ont un déplacement important au Groupama Stadium pour un choc face à leurs futurs adversaires en Coupe de France.

Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré va pouvoir compter sur les retours de deux attaquants qui n'ont pas pu être alignés face à l'OGC Nice dimanche dernier.

FC Nantes : Evann Guessand et Andy Delort de retour face à l'OL

Absents face à Nice après un accord passé entre les deux clubs, Andy Delort et Evann Guessand seront bien présents au Groupama Stadium vendredi soir. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré et le FC Nantes qui devraient faire le voyage dans le Rhône avec plusieurs solutions offensives, pour tenter de ramener un bon résultat de ce déplacement.

Pour rappel, le FC Nantes occupe actuellement la 14e place du championnat, et n'a que 6 points de retard sur le premier relégable. Il est donc assez urgent d'engranger des points pour prendre une option dans la course au maintien, d'autant plus que la lutte sera serrée jusqu'au bout, dans une fin de saison à quatre descentes.