Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 03:10

Recruté l'été dernier par l'OGC Nice, Aaron Ramsey va prendre une nouvelle dimension en sélection, puisqu'il devient le nouveau capitaine du Pays de Galles.

Il fait partie des grands que l'OGC Nice est allé chercher depuis le début de l'ère INEOS. L'été dernier, les dirigeants du Gym ont recruté gratuitement Aaron Ramsey, libre de tout contrat après son passage difficile en Écosse. Les attentes sont grandes envers l'ancien joueur d'Arsenal, et le club niçois ne va pas vraiment être satisfait des premières sorties du joueur gallois.

Âgé de 32 ans, Aaron Ramsey ne parvient pas à s'imposer dans le milieu de l'OGC Nice, et son temps de jeu demeure assez faible. Néanmoins, il sera sélectionné avec le Pays de Galles pour disputer la Coupe du monde 2022, au cours de laquelle les Dragons seront éliminés dès la phase de poules en finissant dernier de leur groupe. Une aventure qui sera difficile à digérer pour Aaron Ramsey, qui mettra du temps à revenir avec ses coéquipiers.

Mais depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc au mois de janvier, le joueur gallois est bien meilleur, et bénéficie de beaucoup plus de temps de jeu avec l'OGC Nice. Sa confiance a nettement évolué, et cela devrait continuer en ce sens, après la grande décision qui a été prise à son encontre ces dernières heures.

OGC Nice : Aaron Ramsey nommé capitaine du Pays de Galles

C'est un moment important, et inoubliable dans la carrière d'un footballeur. Vice-capitaine du Pays de Galles en la présence de Gareth Bale, Aaron Ramsey va voir son statut évoluer. En effet, après que son coéquipier ait pris la décision de prendre sa retraite après la Coupe du monde, le milieu de l'OGC Nice sera le nouveau capitaine de la sélection galloise, comme annoncé par son sélectionneur, Rob Page, ce mardi. Le Pays de Galles disputera ses deux premiers matchs de qualification à l'Euro 2024 à la fin du mois de mars contre la Croatie et la Lettonie.