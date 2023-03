Publié par Timothée Jean le 14 mars 2023 à 22:10

Alors que Igor Tudor est critiqué après le nul de l’ OM face à Strasbourg, Rolland Courbis reste très optimiste pour la fin de saison des Marseillais.

L’ OM peut-il tout perdre en cette fin de saison ? Après une série de 8 matchs sans défaite, le club phocéen enchaine des résultats décevants ces dernières semaines. D’abord, l’Olympique de Marseille a perdu le Classico contre le PSG (0-3) avant de chuter en Coupe de France face à Annecy et enfin concéder le nul contre le RC Strasbourg. Les Marseillais semblaient pourtant bien partis pour s’imposer face aux Alsaciens.

En infériorité numérique dès la 29e minute de jeu, suite à l’exclusion de Leonardo Balerdi, l’ OM menait au score 2-0 avant de se faire rattraper par le RC Strasbourg dans les derniers instants du match. Un doublé de Jean-Eudes Aholou en moins de deux minutes a permis à la formation alsacienne d’accrocher le point du nul. Un résultat frustrant pour les Marseillais qui perdent des points dans la course à l’Europe.

L’ OM compte à présent 10 longueurs de retard sur le leader parisien et voit le RC Lens revenir en force. 2es de Ligue 1, les Marseillais n’ont plus que deux unités d’avance sur les Lensois (3e). L’ OM voit ainsi son objectif ultime (se qualifier pour la prochaine Ligue des champions), en grand danger. Toutefois, Rolland Courbis, reste très confiant pour la fin de saison des Marseillais.

OM : Rolland Courbis reste optimiste pour le podium

Interrogé par La Provence, l’ancien entraîneur de l’ OM n’a aucun doute sur les chances de voir les hommes d’Igor Tudor terminer la saison sur le podium. « L’OM va remporter le sprint final, car Tudor et son staff sont intelligents et compétents. Ils vont analyser ce qui s’est récemment passé. En plus, la trêve tombe à point nommé avec peu d’internationaux qui seront dispersés autour du globe », a indiqué Rolland Courbis.

Le technicien français est persuadé que la trêve internationale fera beaucoup de bien aux joueurs de l’ OM. Ces derniers pourront profiter de cette coupure pour se ressourcer en vue d'être au top physiquement. « Ils vont pouvoir se reposer et se familiariser avec les petites rectifications que leur coach doit apporter pour que son équipe ne soit pas tout le temps déséquilibrée », a-t-il ajouté.

En attendant, l’ OM n’a plus le droit à l’erreur. Les Marseillais devront impérativement aller s’imposer à Reims dimanche prochain en vue de conserver leur place sur le podium. Tout résultat placerait Igor Tudor, vivement pour ses choix tactiques, dans une situation peu confortable.