L’ Arabie Saoudite va bien racheter l’OM. Une personne bien informée sur le sujet vient de relancer la vente OM en affirmant que les Saoudiens rachèteront le club rival du PSG.

La vente OM est le sujet phare qui intéresse les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille. Après une saison finalement décevante qui trouve ses origines dans le manque de ressources financières importantes du club phocéen, les fans marseillais aimeraient un radical changement dans la gestion de leur club.

L'OM bientôt sous pavillon saoudien ?

Ils espèrent pour ce faire que les rumeurs de la vente de l’OM à de riches hommes d’affaires d’Arabie Saoudite deviendront réalité dans un futur très proche. Rolland Courbis les rassure, les Saoudiens, qui rachètent à tour de bras des clubs importants ainsi que la crème de joueurs de football, ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Ils viendront en France racheter l’écurie phocéenne.

Il a assuré sur RMC Sport, via Michel Moulin « que l’Arabie Saoudite ne va pas s’arrêter là et qu’ils vont acheter un club français, rival du Paris Saint Germain. » Pas besoin de chercher plus loin pour connaitre le nom du club en question. Le club rival du Paris Saint-Germain est bien l’Olympique de Marseille de Frank McCourt. Le milliardaire américain, prompt à démentir les informations sur une arrivée prochaine de nouveaux repreneurs à la tête de son club, pourrait bien s’y résoudre aux dires de l’ancien entraîneur de l’OM.

Contrairement aux Saoudiens qui sont capables d’investir beaucoup d’argent dans l’achat de nouveaux joueurs pour repositionner l’OM au sommet du football européen, Frank McCourt ne fait que de minimes investissements qui ne donnent d’ailleurs pas les résultats espérés. Après 7 ans à la tête de l’Olympique de Marseille, il n’a jamais soulevé le moindre trophée ni renforcé en joueurs importants l’équipe marseillaise.

L’ Arabie Saoudite souhaitée à l'Olympique de Marseille

Alexis Sanchez a certes réalisé une belle saison qui montre une fois de plus l’immensité de son talent, mais un seul joueur de ce niveau, qui plus est trentenaire, peut difficilement transporter le club phocéen dans une nouvelle dimension. Cette réalité peut-elle frapper McCourt pour le convaincre de lâcher le club à plus ambitieux que lui ? Les supporters marseillais l’espèrent. Une arrivée de l’Arabie Saoudite au club phocéen pourrait mettre fin à l’hégémonie du PSG sur le football français dès la première année du rachat.