Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 11:30

Après le match nul entre l’ OM et le RC Strasbourg (2-2), Igor Tudor n’est pas épargné par les critiques. Ses choix tactiques sont remis en cause.

Après sa brillante victoire à Rennes le week-end dernier, l’ OM souhaitait enchaîner une deuxième victoire consécutive dimanche soir face au RC Strasbourg. Les Phocéens semblaient même bien partis pour atteindre cet objectif. Réduit à 10 dès la dixième minute après l’expulsion de Leonardo Balerdi, l' OM pensait avoir réalisé le plus dur en menant 2-0 après des buts de Chancel Mbemba (49e) et Alexis Sanchez (76e sp).

L’Olympique de Marseille était alors proche de réaliser un très gros coup au vélodrome, sauf que tout a basculé dans les derniers instants de la rencontre. Il a fallu moins de deux minutes à Jean-Eudes Aholou pour inscrire un doublé et éteindre un stade incandescent. Cette rencontre s’est finalement terminée sur un score de parité (2-2). Un match nul amer pour l’ OM. C’est d’ailleurs un sentiment de colère et frustration qui règne dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. « On est frustrés, énervés », a confirmé Jonathan Clauss au micro de Prime Video.

OM : Jonathan Clauss n’a pas apprécié les choix tactiques d’Igor Tudor

Particulièrement agacé à l’issue de la rencontre, le latéral gauche de l’ OM a critiqué, sans le mentionner directement, les choix de son entraîneur Igor Tudor. Ce dernier, alors que son équipe menait au score, avait en effet décidé de fermer le jeu avec les entrées d'Eric Bailly et de Mattéo Guendouzi pour remplacer Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez. Son objectif était bien sûr de consolider sa défense en vue de mieux gérer l’issue de la rencontre.

Mais ses choix tactiques n’ont pas fonctionné, puisque l’OM a encaissé deux buts en fin de rencontre. Ce changement tactique n’était pas vraiment du goût de Jonathan Clauss. « Parfois, la meilleure façon de défendre, c'est d'avancer, et là, je pense qu'on a juste attendu. Ça ne nous a pas réussi (…) C'est juste dommage qu'on se plombe sur la fin. Il y a des choses qui sont parfois inexplicables et là, c'est juste inexplicable », a-t-il déploré.

Un temps épargné par les critiques en cette nouvelle année 2023, l'entraîneur de l’ OM commence progressivement à agacer dans la gestion de son groupe. Et le manque de résultats à domicile ne joue pas en sa faveur. S’il assure que ses choix « étaient des changements logiques », Igor Tudor devra vite trouver la bonne formule pour relancer la machine marseillaise.

Deuxième de Ligue 1, l’ OM ne compte plus que deux points d’avance sur le RC Lens (3e). Un succès à Reims dimanche prochain reste un impératif pour le club phocéen en vue de conserver sa place sur le podium. Tout autre résultat accentuerait la pression sur le technicien croate.