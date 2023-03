Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 12:51

Gravement touché au genou avec le LOSC lors du derby à Lens, Tiago Djalo sera absent pour une durée comprise entre 6 et 8 mois.

C'est peut-être un tournant dans la saison du LOSC. Actuellement 6es du championnat avec un point de retard sur la 5e place, les Dogues sont en course pour accrocher l'Europe en fin de saison. Cependant, la lutte sera serrée, et les grosses échéances vont arriver.

En effet, le LOSC se rend à Toulouse le week-end prochain, avant de recevoir Lorient après la trêve. Deux matchs qui seront loin d'être simples pour les Lillois, face à deux équipes joueuses qui réalisent une très bonne saison. Il faudra donc être capable de prendre le plus de points possibles, et Paulo Fonseca aura besoin d'un effectif presque au complet pour parvenir à ses fins. Malheureusement, Tiago Djalo s'est gravement blessé au genou face à Lens le 4 mars dernier, et sa durée d'indisponibilité a été révélée ces dernières heures.

LOSC : Tiago Djalo absent entre 6 à 8 mois

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur droit, Tiago Djalo a été opéré avec succès mardi, comme le révèle l'AFP. En effet, le défenseur central du LOSC a vu son intervention être effectuée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. De ce fait, Tiago Djalo sera indisponible pour une durée comprise entre 6 à 8 mois. Sa saison avec les Dogues est donc d'ores et déjà terminée, et Paulo Fonseca va devoir trouver une alternative pour remplacer l'un des piliers de la défense lilloise.

Cette saison, Tiago Djalo avait disputé les 25 matches de championnat avant sa blessure, et faisait partie des joueurs les plus utilisés par son entraîneur dans l'effectif du LOSC. Reste à savoir désormais qui compensera cette absence longue durée pour la suite de la saison, en attendant le prochain mercato estival.