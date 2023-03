Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 10:35

En quête d’un numéro 9 pour soulager Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, le PSG va devoir se montrer très convaincant pour déloger Victor Osimhen de Naples.

À l’heure actuelle, Victor Osimhen fait partie des meilleurs buteurs d’Europe avec notamment 23 buts et 5 passes en 28 matches toutes compétitions confondues. Double buteur hier soir face à l’Eintracht Francfort (3-0), l’attaquant de 24 ans a été l’un des principaux artisans de la qualification historique de Naples en quart de finale de la Ligue des Champions.

Et tout logiquement, les performances de l’international nigérian attirent l’attention des clubs les plus fortunés du vieux continent. En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea seraient en lice pour tenter de s’offrir les services de l'attaquant lors du prochain mercato estival. Mais l’actuel leader de Serie A ne compte pas se faire dépouiller aussi facilement.

PSG Mercato : Victor Osimhen bientôt verrouillé à Naples ?

Recruté en juillet 2020 en provenance de Lille OSC contre un chèque de 75 millions d’euros, Victor Osimhen ne devrait pas quitter les rangs de Naples pour moins de 100 millions d’euros, selon les renseignements de Sky Sports. Une somme que le PSG pourrait facilement aligner si Luis Campos, qui aurait déjà noué des contacts avec l’entourage du natif de Lagos, parvient à vendre Neymar.

Toutefois, les dirigeants du Paris SG devront faire preuve d’ingéniosité dans ce dossier puisque le club italien n’a pas forcément envie de se séparer de son buteur. Après le match contre l’Eintracht Francfort, le directeur sportif des Gli Azzurri, Cristiano Giuntoli, a confié à Sport Mediaset : « Nous allons parler des prolongations d’Osimhen, Kvaratskhelia et Kim. Les supporters peuvent rester tranquilles. » Le PSG sait donc à quoi s’attendre sur cette piste prestigieuse de son prochain recrutement.