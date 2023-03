Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 20:53

Opéré avec succès au Qatar, Neymar ne rejouera plus de la saison. Mais l’avenir de la star de 31 ans continue de faire débat au sein de la direction du PSG.

Arrivé en grande pompe en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Régulièrement blessé, l’attaquant venu de Barcelone a manqué plus de la moitié des matches du PSG en six saisons. Et la nouvelle désillusion en Ligue des Champions a fini par convaincre la direction du club de la capitale que le compatriote de Marquinhos ne peut pas permettre aux Rouge et Bleu de passer un cap dans cette compétition, raison pour laquelle il a été pourtant recruté à prix d’or.

En effet, d’après les renseignements divulgués sur les réseaux sociaux par Romain Molina, le Champion de France en titre serait prêt à tout pour se séparer de Neymar. Selon une nouvelle vidéo mise en ligne par le journaliste indépendant, Nasser Al-Khelaïfi serait même disposé à payer chèrement l’international brésilien afin qu’il accepte de quitter le club. Une tendance confirmée dans la capitale.

PSG Mercato : Neymar placé sur le marché par le Paris SG

En effet, le quotidien régional Le Parisien assure Neymar ne fait plus partie des plans du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française serait désormais disposé à écouter les offres pour son numéro 10 lors du prochain mercato estival. Mais le partenaire de Lionel Messi dispose d’un long contrat (jusqu’en juin 2027) et d’un salaire qui limitent considérablement la liste des clubs capables de le recruter sur le continent européen. Si cette situation conforte la thèse de Romain Molina, qui indique que le PSG serait prêt à payer Neymar pour qu’il quitte le club, le portail spécialisé PSGInside Actus dément catégoriquement les affirmations du journaliste sportif.

« Je vous le dis de suite, 80% de la vidéo de Romain Molina sont des bêtises. Jamais le PSG paiera un joueur pour qu’il parte. Neymar lui veut rester. Il y a bien eu une dispute avec Campos, mais jamais il n’a dit ça. Ne lui donnez pas de l’importance. Beaucoup de mensonges », explique le média sportif.