Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 23:35

Alors que le LOSC reçoit Toulouse pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'arbitre de la rencontre ne réussit pas tout le temps au TFC.

Le LOSC se prépare à négocier le sprint final. Si la fin de la Ligue 1 ne sera actée que dans 11 journées, le club dirigé par Paulo Fonseca ne veut surtout pas laisser de points en cours de route. 6e du championnat, il n'accuse qu'un seul point de retard sur le Stade Rennais (5e) et peut légitimement croire à une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais l'étau se resserre aux portes du top 5 : l'OGC Nice (7e), le Stade de Reims (8e) et le FC Lorient (9e) ne sont qu'à 3 points du LOSC.

C'est donc un avertissement de taille pour les Dogues qui se déplacent à Toulouse lors de la 28e journée. Le club promu réalise une saison plus que correcte depuis son retour, et se classe 11e au sein de l'élite. Avec 35 points au compteur, le rêve européen n'est plus vraiment permis (12 points de retard sur le SRFC), mais le maintien est lui quasiment assuré. Les Violets comptent cette fois 12 longueurs d'avance sur l'AJ Auxerre, 17e et premier relégable.

LOSC : Hakim Ben El Hadj au sifflet contre Toulouse, qui le maudit

Le LOSC aura un argument de poids pour espérer une victoire face au Toulouse FC. Les deux équipes ont appris que l'arbitre de la rencontre sera Hakim Ben El Hadj. Une bien mauvaise nouvelle pour les hommes de Philippe Montanier, qui ne l'ont emporté que deux fois sous ses ordres depuis 2015. C'était contre le RC Strasbourg (2-1, le 29 janvier dernier) et Bordeaux en Coupe de France (2-0, le 10 février 2021).

En revanche, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, sait qu'il ne pourra pas compter sur plusieurs défenseurs dans ce rendez-vous. Touché au genou contre le RC Lens, Tiago Djalo sera forfait pour une longue durée. Le latéral gauche brésilien Ismaily sera lui aussi absent en raison d'une blessure à la cuisse. Enfin, le serial buteur du LOSC, Jonathan David, pourrait manquer la prochaine journée de Ligue 1 en cas de nouveau carton jaune contre le Toulouse FC.