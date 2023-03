Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 19:05

La direction de l’ ASSE aurait arrêté des décisions concernant Gaëtan Charbonnier et Niels Nkounkou, dont les contrats prennent fin en juin 2023.

Gaëtan Charbonnier ne rejouera plus de la saison avec l’ ASSE, après son opération du genou. Il pourrait même ne plus jouer avec le club ligérien, car son contrat prend fin à l’issue du championnat. Cependant, l’avant-centre n’exclut pas une prolongation à l’AS Saint-Etienne, car il dispose d’une option dans son contrat. Dans ses propos sur France Bleu Saint-Etienne Loire, il a indiqué : « Lorsque le maintien sera acquis, on s’installera autour d’une table et on discutera. »

À la suite de cette annonce de Gaëtan Charbonnier, Mohamed Toubache-Ter a livré des informations sur le futur du joueur de 34 ans. Il croit savoir que l’option assortie à son bail est d’une seule saison et elle n’est pas obligatoire ou automatique. « Pas une option de 2 ans pour Charbonnier. C’est 6 mois (de contrat, ndlr) + 1 an en option (et non 2). » Et l'insider précise sur son compte Twitter que « le club aura son mot à dire, tout comme le joueur ».

ASSE Mercato : Saint-Etienne s'active pour conserver Niels Nkounkou

Sur le cas Niels Nkounkou, la source révèle que l’ ASSE souhaite le conserver. Soit en levant l’option d’achat liée à son prêt, soit en négociant la prolongation de son prêt. Concernant l'option d’achat, le montant de la clause n’est pas dévoilé, mais le site spécialisé Transfermarkt indique que la valeur marchande du nouveau piston gauche des Verts est de 2,5 millions d'euros.

Si l’information de la source se confirme, ce serait une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, élogieux envers le joueur formé à l’OM. « Niels Nkounkou c’est un joueur qui donne énormément. C’est lui qui nous permet d’être intéressant offensivement », a apprécié l’entraîneur de l’ ASSE, après le match contre Amiens. Le défenseur de 22 ans avait été l’auteur du but égalisateur des Verts face aux Amiénois.