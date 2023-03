Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 13:20

Pressenti pour prolonger une saison de plus au LOSC, Rémy Cabella a envoyé une bonne nouvelle aux supporters du club nordiste.

Il fait le bonheur du LOSC. Libre depuis son départ du Montpellier HSC l'été dernier, Rémy Cabella s'est illustré cette saison avec le club nordiste. À 33 ans, le milieu de terrain français continue d'éblouir les yeux des supporters avec 4 buts et 6 passes décisives en 21 matches de Ligue 1. Il montre ainsi qu'il n'a rien perdu de son talent, et a signé son meilleur exercice depuis l'édition 2018-2019 (10 buts et 4 passes décisives en 37 rencontres).

Le natif d'Ajaccio peut d'ailleurs aisément battre ce dernier record, car il lui reste 11 journées pour se montrer davantage décisif avec les Dogues. Sous contrat jusqu'en juin prochain, son avenir est néanmoins dans toutes les têtes lilloises. Partira, ne partira pas ? Une prolongation serait dans les tuyaux. Il y a quelques jours, La Voix du Nord expliquait que Cabella était en discusssions avancées avec le LOSC à ce sujet.

LOSC Mercato : Rémy Cabella devrait bel et bien prolonger

Désormais, la prolongation de contrat de Rémy Cabella serait imminente. Après Lucas Chevalier et Benjamin André, il serait donc le troisième joueur du LOSC à parapher un nouveau bail cette saison. Une superbe nouvelle pour les supporters du club, alors que Lille est en bonne position pour une qualification en Coupe d'Europe.

6es de Ligue 1, les Dogues n'ont qu'un point de retard sur la cinquième place occupée par le Stade Rennais. En revanche, ils sont talonnés de très près par l'OGC Nice (7e), le Stade de Reims (8e) et le FC Lorient (9e) qui sont tous à trois longueurs. Le prochain rendez-vous en championnat, un déplacement à Toulouse, sera donc capital pour avoir les cartes en main.