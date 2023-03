Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 16:35

Alors qu’un attaquant capable d’accompagner Kylian Mbappé est attendu au PSG, Luis Campos peut compter sur Thierry Henry pour choisir son numéro 9.

À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, le Paris Saint-Germain aurait lâché le nom de Victor Osimhen. Connaissant bien l’attaquant de 24 ans pour l’avoir recruté à Lille en juillet 2019, en provenance de Charleroi, Luis Campos voudrait le convaincre de le retrouver chez le meilleur club du championnat français. Un choix parfait selon la légende française Thierry Henry.

PSG Mercato : Victor Osimhen, un choix parfait

Prolifique avec le SSC Naples depuis son arrivée il y a trois ans, Victor Osimhen est dans le collimateur de plusieurs grands clubs fortunés d’Europe. Selon Sky Sports, le PSG serait susceptible de s’aligner sur les 130 millions d’euros réclamés par Naples pour l’international nigérian. Au micro de CBS Sports, où il est consultant pour la Ligue des Champions, Thierry Henry a ouvertement validé cette piste. Pour le champion du monde 1998, Victor Osimhen est le binôme parfait pour accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain.

« Quelle équipe a le plus besoin de lui ? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9 (...) Parfois, le PSG utilise Kylian Mbappé dans la surface, mais on sait tous que ce n'est pas un 9. Et est-ce qu'il va rester ou pas ? Osimhen ira où il veut aller, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'équipes », a commenté l’ancien buteur des Gunners.

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient s’attendre à une rude bataille dans ce dossier, puisque le board de Manchester United ferait du natif de Lagos sa priorité en attaque en vue du marché estival, à en croire le journaliste allemand de Sky Sports, Florian Plettenberg.