Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 16:20

Si son avenir à l' OL est toujours incertain, Houssem Aouar a annoncé ce jeudi qu'il jouerait pour l'équipe nationale d'Algérie.

Depuis plusieurs mois, le nom d'Houssem Aouar est associé à un départ de l' OL. Pur produit du centre de formation lyonnais, le milieu de 24 ans connaît une période très délicate dans son club formateur. Sous l'ère Peter Bosz, son temps de jeu a considérablement diminué, et Houssem Aouar n'a plus du tout la même influence sur le jeu lyonnais lorsqu'il est aligné.

Après le départ de l'entraîneur néerlandais, Laurent Blanc avait déclaré vouloir faire rejouer Houssem Aouar, et s'appuyer sur lui pour remettre l' OL sur de bons rails. Mais même avec la confiance du coach, le natif de Lyon ne parvient pas à convaincre lorsqu'il est sur le terrain, et n'entre déjà presque plus dans les plans des dirigeants depuis plusieurs semaines.

Un départ en fin de saison semble de plus en plus probable pour Houssem Aouar, qui est également au coeur d'une autre décision très importante concernant son avenir. En effet, le milieu de l' OL devait choisir entre l'Equipe de France et l'Algérie. Et ce jeudi, le joueur a tranché, et s'est officiellement exprimé.

OL : C'est officiel, Houssem Aouar jouera pour l'Algérie

L'information était sortie il y a deux jours, et c'est désormais officiel. Houssem Aouar a fait une annonce ce jeudi sur son compte Instagram, afin d'officialiser qu'il représentera les couleurs de l'Algérie. De ce fait, il pourrait être appelé dès ce vendredi par Djamel Belmadi pour honorer sa première sélection avec les Fennecs.

Dans une interview accordé à FAF TV, le milieu de l' OL a expliqué ce qui l'avait convaincu à prendre cette décision. "Durant mes vacances en Algérie, j'ai reçu un appel du président qui m'a fait part de son envie, à lui et au coach, que je rejoigne la sélection car il restait encore une possibilité.

Pour être honnête, c'est quelque chose qui me trottait déjà dans un coin de ma tête depuis très longtemps, mais je ne me voyais pas faire la démarche moi-même, par peur que cela me fasse passer pour un opportuniste. Mais le président et le coach m'ont tendu la main, et je l'ai vu comme un signe du destin." Désormais, Houssem Aouar aura tout intérêt à briller sur cette fin de saison avec l' OL, afin de maximiser ses chances d'être convoqué régulièrement avec l'Algérie.