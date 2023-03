Publié par Gary SLM le 17 mars 2023 à 12:42

Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG lors du mercato estival. Christophe Dugarry estime que l’Argentin ne devrait pas prolonger.

Lionel Messi est-il au PSG pour jouer au ballon et gagner des titres ou juste pour renforcer la notoriété du club de la capitale, et lui permettre de vendre plus de maillots ? Une serie de questions que Christophe Dugarry se posent en raison des performances peu convaincantes de l’Argentin ces derniers temps.

PSG : Christophe Dugarry contre une prolongation de Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain n’est pas au bout de ses mauvaises fortunes. Le club de la capitale n’arrive déjà pas à retrouver son compte dans le mirifique transfert de Neymar Jr qui lui a coûté 222 millions d'euros. Revoilà que les dirigeants parisiens se creusent la tête pour s’expliquer sur les raisons d’une prolongation du contrat de Lionel Messi. L’Argentin ne répond pas durablement aux attentes placées en lui depuis sa venue au PSG.

Pour Christophe Dugarry, prolonger son contrat dans de telles circonstances serait illogique, à moins que Lionel Messi explique lui-même son projet avec le club de la capitale. L’ancien international de l’Equipe de France, collaborateur de RMC Sport, aimerait voir le coéquipier de Kylian Mbappé répondre à une série de questions sur ce qui explique sa présence au Paris SG.

Christophe Dugarry aimerait voir l'international argentin vendre en personne l’idée de la prolongation de son contrat avec le PSG. L’ancien footballeur aimerait déjà savoir si l’ancien barcelonais aime le PSG. Il veut savoir si Lionel Messi se sent heureux sous le maillot du PSG ? L’entendre justifier ses faibles performances et donner les raisons du pourquoi serait un bon point, selon lui.

Mais Christophe Dugarry aimerait surtout savoir si Lionel Messi pense toujours avoir les jambes pour relever le challenge voulu par les dirigeants du PSG. L'ancien footballeur tricolore estime, pour sa part, que Lionel Messi, au regard de ses performances, ne devrait pas demander à prolonger son contrat avec Paris.