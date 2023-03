Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 14:00

Alors qu'il était incertain pour le déplacement du FC Nantes face à l'OL ce vendredi, Ignatius Ganago sera finalement présent.

Le FC Nantes va jouer gros ce vendredi soir au Groupama Stadium. Actuellement 14es de Ligue 1, les Canaris n'ont pas le droit à l'erreur, sous peine de voir l'écart avec la zone de relégation se réduire à nouveau. Le défi est de taille, car même si l' OL n'est pas au top de sa forme, il n’est jamais simple de venir gagner à Lyon. De plus, la dernière victoire du FCN en terre lyonnaise remonte à la saison 2019-2020. Depuis, les Nantais n'ont plus gagné face à leur adversaire du soir.

Des statistiques qui ne jouent pas vraiment en la faveur du FC Nantes, d'autant plus que la formation d'Antoine Kombouaré est la 16e du championnat à l'extérieur. Néanmoins, l' OL d'aujourd'hui est sans doute l'un des plus faibles sur ces dix dernières années, et l'espoir est permis pour le FCN. Pour cette rencontre, Andy Delort et Evann Guessand, absents face à Nice (2-2) le week-end dernier, seront présents au Groupama Stadium, au même titre qu'un autre attaquant du FC Nantes, qui avait été annoncé incertain 24 heures plus tôt.

FC Nantes : Ignatius Ganago dans le groupe face à l'OL

En conférence de presse jeudi, à la veille du déplacement à Lyon, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, déclarait que son attaquant, Ignatius Ganago, était touché au pied, et demeurait incertain pour la rencontre de ce vendredi. Mais finalement, l'ancien joueur du RC Lens sera bel et bien présent, puisqu'il figure dans le groupe nantais, arrivé à Lyon il y a quelques heures.

C'est donc avec un effectif plutôt bien garni que le FCN s'apprête à défier l' OL, avec la fervente intention de ramener quelque chose de ce périlleux déplacement au Groupama Stadium.