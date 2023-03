Publié par ALEXIS le 17 mars 2023 à 16:43

Le Havre annonce le stade Océane plein, lors de la réception de l’ ASSE, samedi à 15h. Mais le préfet impose des restrictions aux supporters des Verts.

Les supporters du Havre ont réservé leurs places au stade Océane en grand nombre, à l’occasion de la venue de l’ ASSE en Seine-Maritime. Le club normand annonce plus de 23 000 spectateurs pour le match contre l’AS Saint-Etienne. Le HAC se réjouit d’ailleurs de cette affluence record, après celle contre Bordeaux, le 26 décembre 2022.

« La billetterie est un enjeu économique pour le club, a reconnu Clément Calvez, directeur du développement au Havre. Plus il y a de monde dans le stade, plus le club est capable d'investir. Et sur ces rencontres contre Saint-Étienne ou Bordeaux, le club fait des efforts ». En effet, le Havre savait bien que les clubs relégués de la Ligue 1 la saison dernière drainent du beau monde. Le club a ainsi « fait le choix d'investir sur les rencontres majeures face à Bordeaux, l' ASSE et le FC Metz », selon les informations de France Bleu, afin d’attirer le public des Ciel et Marine.

Le Havre-ASSE : Des restrictions imposées aux supporters de Saint-Etienne

Quant aux supporters stéphanois, ils seront entre 850 et 900 dans le parcage visiteurs. Mais leur déplacement au stade Océane sera encadré, selon l’arrêté du Préfet de la Région Normandie, qui vient de tomber. Un arrêté qui impose des restrictions au peuple vert. En effet, il est demandé aux fans de l' ASSE de se rendre directement à la tribune visiteurs du stade, au plus tôt à 13h30, après avoir stationné leurs véhicules.

En d’autres termes, ils sont interdits d’accès à l’ensemble de la commune, soit sur un périmètre de 50 km carrés. « Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) ou se comportant comme tel, le samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 20h00, de circuler ou stationner sur la voie publique sur l'ensemble du territoire de la commune du Havre », indique la préfecture.