Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 03:05

Timothy Weah a évoqué la situation actuelle du LOSC, avant Toulouse. Il est évidemment revenu sur le match nul contre l'OL. Il fait un gros aveu.

Le LOSC est certes 6e de Ligue 1 et en course pour une place européenne, mais le club tourne au ralenti ces dernières semaines. Les Lillois sont sur une série de deux matchs nuls, le premier à Lens (1-1) et le deuxième très rageant face à l’OL. En effet, Lille OSC faisait le match parfait au stade Pierre Mauroy en menant Lyon (3-1), après 79 minutes de jeu.

Mais Timothy Weah et ses coéquipiers se sont fait rejoindre en encaissant 2 buts en l’espace de 6 minutes (83e et 89e). Le LOSC a finalement concédé le nul à aux Gones à domicile. Conséquence ? Les Dogues ont laissé filer 2 précieux points qui leur auraient permis d’être 5es, à la l’issue de la 27e journée.

Réagissant à ce match nul, le N°22 du LOSC justifie le renversement des Dogues par la jeunesse de sa défense. « Pour moi, on joue avec une défense très jeune. Il y a beaucoup de matchs où ça ne se passe pas forcément comme on voudrait. C’est pour ça que je parle d’apprentissage ».

LOSC : Timothy Weah, « c’est une déception, tout le monde n’est pas content »

Mais Timothy Weah est ensuite passé aux aveux sur l’état d’esprit qui animait l’équipe nordiste après les points perdus à Lens, puis face à l’Olympique Lyonnais. « C’est une déception. Tout le monde n’est pas content des derniers matchs », a-t-il lâché. On sait qu’on doit faire mieux, qu’on peut défendre un peu mieux ».

En déplacement à Toulouse ce samedi (17h), le LOSC va tenter de se remettre la tête à l’endroit. En tout cas, l’attaquant lillois, repositionné comme piston gauche, attend une réaction au Stadium. « Le plus important est le match qui arrive et notre capacité à réagir. On a travaillé à l’entraînement pour régler les problèmes », a-t-il indiqué.