Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2023 à 20:13

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi négocie une prolongation avec le PSG depuis plusieurs semaines. Christophe Galtier s’est prononcé sur le dossier.

Annoncée comme acquise pendant des mois, la prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ne serait désormais plus aussi certaine. Malgré des rumeurs persistantes l’envoyant à Al-Hilal, en Arabie Saoudite, le septuple Ballon d’Or n’aurait d’yeux que pour une prolongation avec le club de la capitale française, à en croire le journal espagnol Marca.

Mais avant de parapher un nouveau bail d’une ou deux saisons supplémentaires, Messi réclamerait désormais des garanties sur le projet et notamment sur la compétitivité de l’effectif en Ligue des Champions pour la saison prochaine. De son côté, la direction parisienne se montrerait prudente avec les négociations avec la Pulga. Selon RMC Sport, le PSG ne compterait pas se plier à toutes les exigences de Messi, qui « n'entend pas prolonger à des conditions trop éloignées de Mbappé. » Christophe Galtier a été interrogé sur l’avenir de son joueur.

PSG Mercato : Galtier veut poursuivre avec Lionel Messi

Si certaines voix s’élèvent déjà pour demander au Paris Saint-Germain de ne pas prolonger le contrat de Lionel Messi, Christophe Galtier a tenu à rappeler l’importance du capitaine de la sélection argentine. Pour le coach marseillais, estime donc que Paris ferait mieux de le conserver, même s’il ne connait pas les détails des négociations entre les deux parties.

« Je sais que Leo et la direction sportive échangent beaucoup. Je ne connais pas les détails, je veux rester focalisé sur les matchs. Quant à savoir s'il doit rester, c'est selon la volonté des uns et des autres. Leo est heureux dans le vestiaire. Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. J'ai vu les critiques sur le match du Bayern, mais il n'a pas été le seul. Il a très souvent été décisif. C'est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire. Il est toujours heureux de jouer et de bien faire jouer ses partenaires », a confié l’ancien technicien de l’OGC Nice devant les médias.