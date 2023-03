Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 12:25

En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Marco Asensio pourrait être la prochaine star de l’OM. Pablo Longoria y songerait sérieusement.

Après huit années de bons et loyaux services, Marco Asensio s’apprête à faire ses adieux au Real Madrid. Libre en fin de saison, l’attaquant de 27 ans n’a toujours pas prolongé avec les Merengues et plusieurs grands clubs européens seraient d’ores et déjà à l’affût pour le récupérer gratuitement dans quelques mois. Du Paris Saint-Germain à Arsenal en passant par Manchester United, la Juventus Turin et le Bayern Munich, l’international espagnol ne manque pas de prétendants.

D’ailleurs, le PSG a tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, mais Carlo Ancelotti a préféré garder son joueur toute la saison. D’après certaines sources espagnoles, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, rêverait de frapper très fort l’été prochain avec Marco Asensio. Et même si l’opération pourrait s’avérer très coûteuse pour le club marseillais, elle ne serait pas forcément impossible.

OM Mercato : Marco Asensio dans les cordes de Longoria ?

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’artiste Franck Conte estime que l’Olympique de Marseille a les moyens de réaliser une opération comme celle de Marco Asensio. L’ancien protégé de Zinédine Zidane arrivant sans aucune indemnité de transfert.

« Je ne comprends pas l’obsession de Longoria pour les joueurs offensifs (…) S’il voulait vraiment recruter Marco Asensio, je ne pense pas qu’on l’aurait su avant que cela soit vraiment sérieux et avéré. C’est un très grand joueur, personne ne dira le contraire. Si actuellement il touche 300.000 euros par mois au Real Madrid, cela fait partie de nos gros salaires. Ce n’est pas totalement impossible. Pendant longtemps à l’OM, il y a eu des joueurs qui touchaient des salaires astronomiques et qui ne jouaient pas un match. Ils gagnaient autant qu’Asensio. il faudra voir dans les prochaines semaines », a expliqué le supporter marseillais.

Reste maintenant à savoir si Asensio voudra renoncer à tous les grands clubs européens qui lui ouvrent les bras avec un salaire beaucoup plus conséquent pour rejoindre l’OM.