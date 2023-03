Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 19:25

Annoncé dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi pour renforcer le PSG, Mohamed Salah voudrait quitter les rangs de Liverpool lors du prochain mercato estival.

Alors que Lionel Messi pourrait s’en aller librement au terme de la saison en cours, Nasser Al-Khelaïfi penserait à Mohamed Salah pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Refroidi par le nouvel échec du club de la capitale en Ligue des Champions, l’attaquant argentin ne serait plus chaud pour prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain. Conscient de la situation de la star de 35 ans, le PSG lui chercherait d’ores et déjà un remplaçant de renom.

Et selon les informations du média espagnol Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi ferait de Mohamed Salah une priorité pour le prochain mercato estival. En cas de départ de Messi, l’international égyptien de Liverpool serait considéré comme son successeur idéal et le président parisien serait prêt à tout pour le recruter. Cela tombe bien puisque la presse du jour assure que le principal concerné aurait des envies d’ailleurs.

PSG Mercato : Mohamed Salah accorde sa priorité à l’Espagne

Malgré une prolongation signée en juillet dernier et le liant à Liverpool jusqu’en juin 2025, Mohamed Salah pourrait changer d’air durant la prochaine période de recrutement. À en croire le portail sportif Foot Mercato, le double Ballon d’Or africain ne cache plus ses envies d'ailleurs et se verrait bien rejoindre les rangs d’un nouveau grand club européen cet été.

Malgré ses relations étroites avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, Salah privilégierait un transfert en Espagne, où seul le Real Madrid serait en mesure de l’attirer en raison des soucis financiers du FC Barcelone. Mais le Paris SG n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier pour lequel les Reds réclameraient au moins 80 millions d’euros.

Affaire à suivre donc...