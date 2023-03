Publié par Thomas G. le 15 mars 2023 à 10:04

Toujours en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi pourrait finalement faire son grand retour au FC Barcelone.

Le PSG va devoir prendre d'importantes décisions dans les prochaines semaines concernant l’avenir du club. Le Paris SG doit régler les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos, deux joueurs en fin de contrat en juin prochain. Depuis plusieurs mois, la direction du PSG négocie avec l’entourage du septuple Ballon d’Or afin de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Malgré des discussions positives, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord et l’avenir de Lionel Messi est toujours incertain.

Le champion du monde 2022 n’a pas encore pris sa décision finale et plusieurs clubs tentent de le convaincre de quitter le PSG. C’est notamment le cas de son club formateur, le FC Barcelone, qui souhaiterait le faire revenir cet été. Le président du Barça, Joan Laporta, rêverait d’intégrer Lionel Messi dans son nouveau projet.

Selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone souhaiterait alléger sa masse salariale afin de pouvoir recruter l’international argentin. Cette réduction permettrait aux Blaugranas de pouvoir recruter Lionel Messi lors du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. À l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain est le seul club ayant transmis une offre concrète au septuple Ballon d’Or.

PSG Mercato : Al-Hilal propose 300M€ par an à Lionel Messi

Malgré des prestations en dents de scie cette saison avec le PSG, la magie de Lionel Messi opère toujours. En plus du Paris SG et du FC Barcelone, le club saoudien d’Al-Hilal et l’Inter Miami sont également intéressés par l’international argentin.

Les dirigeants d’Al-Hilal seraient disposés à proposer 300 millions d’euros par an à Lionel Messi pour le convaincre de quitter le PSG. Reste à savoir quelle sera la décision de l'international argentin qui avait signé au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions. En parallèle, les Parisiens pourraient également laisser partir Lionel Messi pour éviter une sanction du fair-play financier.