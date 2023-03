Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 10:09

Alors que les deux équipes s’affrontent ce dimanche à 17h05 au Parc des Princes, un cadre du Stade Rennais avoue qu’il aurait pu s’engager en faveur du PSG.

Ce dimanche, le Stade Rennais (6e) se déplace sur le terrain du Paris Saint-Germain dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Toujours en course pour une place en Coupe d’Europe la saison prochaine, Bruno Genesio et ses hommes viennent à Paris avec l’objectif de repartir avec les trois points de la victoire. Surtout que l’équipe parisienne se présente avec une charnière centrale totalement décimée, Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele étant tous forfaits pour cette rencontre. À quelques heures de ce choc, le capitaine du SRFC, de retour à la compétition la semaine dernière après une blessure qui l’a maintenu hors des terrains durant six semaines, a livré une révélation sur sa relation avec le club de la capitale française.

Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré aurait pu signer au PSG avant le SRFC

À la faveur d’une interview accordée au quotidien Le Parisien, Hamari Traoré a évoqué ce que représente le Paris Saint-Germain. Formé au Paris FC, le latéral droit de 31 ans reconnait qu’il aurait pu signer chez les Rouge et Bleu.

« Oui, c’était vrai. Mais je crois au destin. Si ça ne s’est pas fait, c’est que ce n’était pas le moment, tout simplement… Je ne fais pas de complexes. En toute humilité, je sais que je peux jouer dans un grand club », a déclaré l’international malien, qui ne regrette toutefois pas d’avoir rejoint le Stade Rennais en juillet 2017 en provenance du Stade de Reims.

« Rennes est aussi un grand club. Je suis très heureux ici. Depuis 2017, j’ai grandi avec Rennes, gagné la Coupe de France, disputé la Ligue des champions (…) À Rennes, j’ai retrouvé une famille et les valeurs que m’ont inculquées mes parents », a expliqué Traoré.