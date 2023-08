À la recherche d'un défenseur expérimenté pour concurrencer Lorenz Assignon, le Stade Rennais se renseigne sur un latéral de l'AS Monaco.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC vient aux renseignements pour Ruben Aguilar

Florian Maurice sait ce qu'il lui reste à faire sur ce dernier mois de mercato estival. Maintenant que l'entrejeu et le secteur offensif sont bien garnis, le directeur sportif du SRFC fait du secteur défensif une priorité. Comme annoncé au début de l'été, la cellule de recutement rennaise travaille sur l'arrivée d'un latéral droit expérimenté afin de concurrencer Lorenz Assignon, désormais seul à ce poste en compagnie de Guela Doué depuis le départ libre d'Hamari Traoré.

Ces dernières heures, un défenseur de l'AS Monaco aurait été sondé par les dirigeants du Stade Rennais, comme l'indique Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. En effet, ce dernier explique que Florian Maurice et son équipe auraient pris des renseignements à propos de Ruben Aguilar il y a trois jours afin de connaître les conditions de sortie du latéral droit monégasque. Toutefois, l'insider précise qu'il n'y a rien de plus à l'heure actuelle entre les différentes parties.

Mikkel Desler également ciblé par le Stade Rennais

Il est également sur la short-list des dirigeants rennais pour le poste de latéral droit. Auteur d'une très bonne saison avec le Toulouse FC, Mikkel Desler a été annoncé dans le viseur du Stade Rennais il y a plusieurs semaines. À un an de la fin de son contrat, le défenseur danois de 28 ans n'a pas prolongé avec le Téfécé et pourrait être enclin à connaître un nouveau challenge dans sa carrière, dans un club qui joue les places européennes en championnat. Néanmoins, il n'y a pas eu de contact réel entre le SRFC et le TFC au sujet de Mikkel Desler, et cette piste devient de moins en moins probable au fil des jours.