Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 11:00

La nouvelle défaite du PSG face au Stade Rennais, dimanche soir, a ravivé le spectre d’un licenciement rapide de Christophe Galtier. Mais il n’en sera rien.

De passage en conférence de presse après la défaite du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais (2-0), au Parc des Princes, à l’occasion de la 28e journée, Christophe Galtier n’a pas montré la moindre inquiétude concernant son avenir sur le banc des Rouge et Bleu. Bien au contraire, le technicien marseillais a rappelé qu’il est venu à Paris « pour un projet de deux ».

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice a notamment expliqué : « Je ne me suis pas projeté sur l’avenir. Je suis projeté sur les 10 matches qu’ils restent. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L'objectif, c'est d'être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être. Mais il faut resituer le contexte : il manquait huit joueurs. Le fait d'avoir fait ce match doit-il tout remettre en cause ? Il n'y a pas d'excuses, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. » Et justement, c’est ce que compterait faire la direction du PSG : analyser les choses avec beaucoup de calme.

PSG Mercato : Aucune décision pour Christophe Galtier avant la fin de saison

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, malgré la mauvaise passe du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne serait pas vraiment menacé. Le journal sportif assure qu’aucune décision ne sera prise concernant le coach de 56 ans avant la fin de saison.

« Dans l’entourage des actionnaires parisiens, on dit qu’il ne devrait pas y avoir de décision avant la fin de saison. Une position logique et conforme à leur manière de fonctionner. Comme à chaque fois que le club traverse une crise, ils agissent ainsi et surtout ne veulent pas donner l’impression de céder à la panique », révèle le média francilien.