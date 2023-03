Publié par Enzo Vidy le 20 mars 2023 à 15:00

Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Nicolas Pépé se verrait bien poursuivre à l'OGC Nice, mais le club n'a pas encore tranché.

C'était un pari risqué en vue de ses performances à Arsenal, mais contre toute attente, Nicolas Pépé répond présent depuis son arrivée à l'OGC Nice. De retour en Ligue 1 lors du dernier mercato estival, l'ancien lillois n'a pas tardé à retrouver son niveau, et est rapidement devenu un homme important du schéma de jeu de Lucien Favre.

Malgré le départ de l'ancien coach du Borussia Dortmund, Nicolas Pépé sera auteur d'un doublé lors du premier match de Didier Digard sur le banc de touche de l'OGC Nice, laissant présager une deuxième partie de saison en grande pompe pour l'attaquant ivoirien. Mais quelques jours plus tard, le joueur appartenant à Arsenal se blesse au niveau du genou à l'entraînement, et n'a effectué son retour que jeudi dernier, à l'occasion du match retour entre le Gym et Sheriff Tiraspol en Conference League (3-1).

Titulaire dimanche face à Lorient, Nicolas Pépé ne s'est pas montré décisif, mais compte bien revenir en force. Auteur de 9 buts en 25 matches disputés toutes compétitions confondues, l'ailier ivoirien pense également à son avenir, et ne serait pas contre à l'idée de rester à l'OGC Nice la saison prochaine.

OGC Nice Mercato : Le Gym n'a pas encore fait son choix pour Nicolas Pépé

Si Nicolas Pépé réalise une saison assez bonne malgré les matches manqués suite à sa blessure, l'OGC Nice n'est pas encore certain de vouloir le conserver à l'issue de la saison. En effet, L'Équipe explique que le joueur serait bien décidé à rester sur la Côte d'Azur la saison prochaine, mais précise également qu'Ineos n'a pas encore tranché sur le cas du joueur ivoirien.

Pour rappel, Nicolas Pépé est prêté par Arsenal sans option d'achat, et le Gym sera dans l'obligation d'entamer des négociations avec le club anglais s'il veut conserver l'ancien lillois.