Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 08:03

Après avoir confirmé son statut de « bête noire » du PSG ce dimanche, Bruno Genesio, coach du Stade Rennais, a conseillé son homologue Christophe Galtier.

À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le Stade Rennais est allé s’imposer au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-0). Le SRFC devient ainsi la seule équipe de Ligue 1 à être parvenue à battre le Champion de France en titre à l’aller et au retour. Pour Bruno Genesio face aux Rouge et Bleu, cette nouvelle victoire est la troisième depuis son arrivée sur le banc du club breton en mars 2021 (3 victoires, 1 nul et 1 défaite). D’où son appellation de « bête noire » du Paris SG. Fort de ce statut acquis au fil des ans, le technicien breton s’est permis de glisser un précieux conseil à Christophe Galtier pour la suite de la saison.

Stade Rennais : Bruno Genesio montre la voie à suivre à Christophe Galtier

À dix journées de la fin du Championnat, le Paris Saint-Germain est toujours en tête de la Ligue 1 avec sept points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Si le PSG est donc bien parti pour conserver son titre de Champion de France, Christophe Galtier a vu sa situation se fragiliser davantage après la défaite à domicile contre le Stade Rennais.

En effet, avec sept défaites durant l’année 2023, l’ancien coach de l’OGC Nice a montré ses limites à coacher un club comme le PSG, selon plusieurs observateurs comme Jérôme Rothen et Laurent Paganelli. Pour autant, Bruno Genesio pense que son homologue peut encore apporter des choses au PSG. À la seule condition qu’il profite de la trêve internationale pour biens reposer.

« On fait le même travail. En plus, il se trouve que nous sommes assez proches. Je suis bien sûr content d’avoir gagné, mais je sais aussi ce qu’il peut ressentir. Il y a une trêve internationale donc je lui ai dit de bien se reposer et de profiter de la trêve, parce qu’il nous reste dix matches. Nous nous rencontrerons dans d’autres conditions », a déclaré l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais au micro de RMC Sport. Christophe Galtier appréciera.