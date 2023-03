Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 09:26

En regroupement avec l’Équipe de France, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, devrait faire l’objet d’une importante annonce dans les prochaines heures.

Avec les retraites de Hugo Lloris et Raphael Varane, une nouvelle ère s’ouvre pour l’équipe de France, notamment pour le capitanat. Le gardien de but de Tottenham et le défenseur central de Manchester United étant les porteurs du brassard chez les Bleus depuis plusieurs années. Lors de sa dernière conférence de presse lundi pour annoncer son groupe dans le cadre des prochains matches de ce mois de mars, Didier Deschamps avait annoncé la couleur.

Le technicien tricolore expliquait notamment : « il y a un critère, c'est la légitimité. L’échange que j'aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. C'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Ce n’est pas un sujet anodin, mais pas un sujet sensible non plus. » Ce mardi, L’Équipe assure le sélectionneur de l’équipe de France a choisi le de Lloris entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Équipe de France : Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus

La « légitimité », Kylian Mbappé et Antoine Griezmann l’ont, sportivement et socialement, vis-à-vis de la majorité du vestiaire des Bleus. Mais d’après les informations du quotidien sportif, Didier Deschamps a tranché en faveur de l’attaquant du Paris Saint-Germain. « À 24 ans seulement, l'attaquant aux 66 sélections et 36 buts sous le maillot bleu revêtira donc le brassard, porté par une Coupe du monde éblouissante et un statut de leader encore plus affirmé.

La nouvelle ère débutera vendredi soir (20h45) face aux Pays-Bas, au Stade de France, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 », annonce L’Équipe dans son édition du jour. Mbappé succède donc Hugo Lloris, qui a décidé de prendre sa retraite internationale après une riche carrière avec la sélection française. Il ne reste plus que l’officialisation de ce qui va constituer la nouvelle ère du football tricolore.