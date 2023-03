Publié par Thomas G. le 21 mars 2023 à 10:56

Interrogé au micro de RMC hier soir, le président de l' OL, Jean-Michel Aulas souhaite faire revenir Karim Benzema lors du mercato estival.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a démarré un nouveau projet pour retrouver les sommets. Les Gones sont parvenus à rapatrier Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Quelques mois plus tard, c’est l’international craote Dejan Lovren qui a fait son retour à l' OL.

Malgré des résultats en dents de scie cette saison, le projet lyonnais est toujours d'actualité. Les Gones sont toujours en course pour remporter la Coupe de France et donc se qualifier pour la Ligue Europa. Dans le même temps, Jean-Michel Aulas rêverait de faire revenir un ancien grand attaquant du club pour relancer le projet. Le président de l' OL souhaiterait convaincre Karim Benzema de revenir à Lyon dans les prochains mois pour terminer sa carrière.

Interrogé hier soir au micro de RMC, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur un éventuel retour du Ballon d’Or 2022 à l'Olympique Lyonnais. « J’y rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid… Je regardais hier le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole. » Malgré la difficulté de ce dossier, Jean-Michel Aulas pourrait tenter de réaliser un dernier gros coup à la tête de l' OL.

OL Mercato : Karim Benzema bientôt de retour à Lyon ?

Karim Benzema n’a pas encore prolongé son contrat avec le Real Madrid qui expire en juin prochain. Le Ballon d’Or 2022 est donc libre de négocier avec le club de son choix. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient profiter de cette aubaine pour négocier avec l’entourage du buteur de 35 ans. Reste à savoir si Karim Benzema acceptera de quitter le Real Madrid pour revenir à l' OL qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.