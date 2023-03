Publié par Timothée Jean le 21 mars 2023 à 10:26

Auteur d’une prestation mitigée lors de la brillante victoire de l’ OM contre Reims, Cengiz Ünder fait l’objet d’une vive critique sur la toile.

Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a frappé un très gros coup en championnat. Dimanche soir, les Marseillais sont allés s’imposer sur la pelouse du Stade de Reims (1-2) et ont stoppé net la dynamique de leur adversaire. Les Rémois restaient sur une série de 19 matches sans défaite avant de chuter face à l’ OM.

Ce succès a surtout permis au club phocéen de retrouver sa place de 2e de Ligue 1 avant la coupure internationale. Et si Alexis Sanchez s’est illustré lors de cette rencontre, grâce à son doublé et son investissement constant sur le terrain, d’autres joueurs étaient en grande difficulté contre Reims. C’est notamment le cas de Cengiz Ünder.

Flamboyant en début d’année 2023, l’international turc connaît une période moins faste ces dernières semaines. Sa situation ne passe pas inaperçue et suscite déjà quelques critiques de la part de certains observateurs de l’ OM. Le premier à fustiger les performances mitigées de Cengiz Ünder lors des dernières sorties de l’ OM est Nicolas Filhol.

OM : Nicolas Filhol glisse un tacle à Cengiz Ünder

Interrogé par Football Club de Marseille, le consultant a adressé un portrait alarmant de l’ancien ailier droit de l’AS Rome. « Cengiz Under a eu une période où il vendangeait des occasions, mais il marque un but par match. Dans ce cas là tu es obligé de reconnaître qu’il est efficace et que même s’il rate des occasions, il te permet de gagner des matches. Cela fait partie d’une arme offensive. Malheureusement, il est très maladroit dans ses frappes et dans ses choix », a-t-il déclaré.

Nicolas Filhol a aussi fustigé l’irrégularité de Nuno Tavares. En difficulté contre Reims, le latéral gauche prêté par Arsenal à l’OM a encore confirmé sa réputation de joueur aux prestations inégales. « Ünder et Tavares, en termes de mauvaises passes, on ne peut pas faire pire à l’ OM. C’est assez alarmant », a-t-il conclu.