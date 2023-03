Publié par Timothée Jean le 10 mars 2023 à 21:04

Alors que Nuno Tavares commencerait à agacer la direction de l’ OM, Igor Tudor reste très confiant pour son jeune défenseur portugais.

Après la débâcle subie face à Annecy en Coupe de France puis le Classico perdu face au PSG , l’ OM aura à cœur de se racheter face à son public. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille le RC Strasbourg dans un stade Vélodrome qui sera chaud bouillant. Plus de 63 000 spectateurs sont attendus pour ce choc comptant pour la 27e journée de Ligue 1.

Deuxième de Ligue 1, l’ OM devra s’imposer à domicile dans le but de conforter sa place sur le podium et tenir à bonne distance ses principaux poursuivants que sont l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e). Pour cette rencontre face au RC Strasbourg, les Phocéens devront compter sur des joueurs au top de leur forme. Nuno Tavares sera lui attendu pour cette rencontre, même s’il souffle le chaud et le froid depuis son arrivée à l’ OM.

En effet, le latéral gauche portugais alterne le bon et le moins bon ces dernières semaines à l’ OM. Si ses qualités offensives, ses accélérations figurantes et ses frappes puissantes sont indéniables, ses errements défensifs et son investissement à géométrie variable commenceraient à agacer les dirigeants de l’ OM. Au point où son départ serait même déjà acté en interne.

OM Mercato : Igor Tudor rappelle l'importance de Nuno Tavares

Alors que Jonathan Clauss est bien parti pour s’inscrire dans la durée à l’ OM, Nuno Tavares ne devrait pas faire long feu sous le maillot phocéen. Son prêt à Marseille ne comportant aucune option d’achat, le Portugais devrait retourner à Arsenal l’été prochain. Bon nombre d’observateurs militent déjà pour départ de Marseille. Sauf que Igor Tudor ne l’entend pas de cette oreille.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu à rappeler l’importance qu’il accordait au joueur prêté par Arsenal. Sa polyvalence colle parfaitement aux exigences d’Igor Tudor. « Je préfère voir Nuno Tavares à gauche et Jonathan Clauss à droite comme en début de saison », a-t-il indiqué devant les médias. Preuve que l’ancien joueur de Benfica reste une pièce maitresse dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor à l'OM. Cela favorisera-t-il son maintient à Marseille à l’issue de la saison prochaine ? Tout reste encore possible dans ce dossier.