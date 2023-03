Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 20:56

L’ ASSE a annoncé le retour d’Aïmen Moueffek à l’entrainement collectif, ce mardi, lors de la première séance de la semaine. Une bonne nouvelle pour Batlles.

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ ASSE, a fait son retour à l’Etrat ce mardi. Après des séances individuelles la semaine dernière, il a rejoint le collectif selon la direction du club ligérien.

« Aïmen Moueffek et l'AS Saint-Etienne sont de retour au travail ! C’est la bonne nouvelle du jour du côté du Centre sportif Robert-Herbin. Il est de retour à l'entrainement collectif ! Le milieu de terrain et ses Verts étaient sur les terrains ce mardi après-midi pour lancer la trêve (internationale). »

Le joueur formé à l’ ASSE prépare ainsi son retour à la compétition, comme l’avait annoncé Laurent Batlles avant le déplacement au Havre. Il a encore une dizaine de jours devant lui avant la reprise de la Ligue 2, et la réception des Chamois Niortais au stade Geoffroy-Guichard, le 1er avril (15h).

ASSE : Dans quelle forme se trouve Moueffek après plus d'un mois d'absence ?

Mais des interrogations sur la forme d’Aïmen Moueffek (22 ans) demeurent. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse, le 11 février, face au Dijon FCO (2-0), il est resté éloigné du terrain plus d’un mois. Sera-t-il prêt physiquement pour renouer avec la compétition ? Laurent Batlles va-t-il l'aligner d'entrée de jeu ou sera-t-il sur le banc de touche au coup d'envoi du match de la 29e journée ?

Pour rappel, Thomas Monconduit (32 ans) est suspendu contre Niort et il y a une place à combler dans l’entre-jeu de l’ ASSE. Notons par ailleurs que les Stéphanois sont 12es de Ligue 2 avec 33 points et sont invaincus en 7 matchs consécutifs avant d'affronter les Niortais. Quant à ces derniers, ils sont la lanterne rouge du championnat avec seulement 26 points.