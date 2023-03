Publié par Enzo Vidy le 22 mars 2023 à 12:45

Alors que Loïs Openda rayonne avec le RC Lens, le joueur belge a pris la décision de collaborer avec un préparateur haute performance en janvier dernier.

Depuis plusieurs semaines, Loïs Openda est un joueur différent sous le maillot du RC Lens. À Clermont, le 12 mars dernier (0-4), l'attaquant belge s'est offert un triplé en 4 minutes, une performance historique dans le championnat de France. Le week-end dernier, devant son public, Loïs Openda a récidivé face au SCO d'Angers, en inscrivant un doublé lors de la victoire de son équipe 3-0.

Grâce à ces superbes performances, le joueur de 23 ans comptabilise un total de 14 buts en 28 matches de championnat disputés. Des statistiques très satisfaisantes pour sa première saison avec le maillot du RC Lens. Pourtant, tout n'avait pas si bien commencé pour Loïs Openda.

En début d'exercice, le joueur a eu du mal à trouver sa place sur le front de l'attaque lensoise et manque de régularité dans ses performances. Un problème encore visible ces derniers mois, mais qui semble désormais derrière lui après que ce dernier ait pris une grande décision au mois de janvier.

RC Lens : Loïs Openda a fait appel à un préparateur haute performance

Dans une interview accordée à L'Équipe, Loïs Openda a révélé avoir pris une grande décision en début d'année qui expliquerait sa magnifique période qu'il traverse actuellement avec le RC Lens. En effet, l'attaquant belge explique qu'il a fait appel à un préparateur haute performance et qui le suit en dehors des entraînements.

De ce fait, Loïs Openda contrôle mieux sa condition physique et mentale, et le joueur affirme sentir un réel changement. "On parle de nutrition, de sensations à la maison, d'exercices à faire avant et après la compétition. Je sens un vrai changement." Reste à savoir si Loïs Openda parviendra à rester aussi performant lors des prochaines échéances.