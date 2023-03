Publié par Thomas G. le 23 mars 2023 à 09:35

Peu utilisé cette saison par Philippe Clement, le milieu brésilien Jean Lucas devrait rester à l'AS Monaco malgré l'intérêt de Santos.

L’AS Monaco a repris sa marche en avant le week-end dernier avec un succès à l’extérieur 2-0 face à l’AC Ajaccio. Ce succès permet aux Monégasques de revenir à trois points de la 3e place occupé par le RC Lens. Lors de cette rencontre l’entraîneur de l’ASM, Philippe Clement a une nouvelle fois décidé de ne pas convoquer le milieu brésilien Jean Lucas. Cette saison, l’ancien maître à jouer de l’Olympique Lyonnais n’a disputé que trois matchs avec l’AS Monaco. Le milieu de 24 ans ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur belge et Jean Lucas souhaitait partir.

Dans le même temps, les dirigeants de Santos ont pris des renseignements sur la situation du joueur. Leur objectif était de recruter un nouveau milieu de terrain afin de renforcer leur effectif pour lutter pour le titre de champion du Brésil. Néanmoins après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants de l’AS Monaco et leurs homologues brésiliens ne sont pas parvenus à un accord.

Selon les informations de UOL Esporte, la direction de Santos ne reviendra pas à la charge pour recruter Jean Lucas. Les négociations entre les deux clubs sont donc rompues et les brésiliens seraient déjà à la recherche d’autres options pour renforcer leur milieu de terrain.

AS Monaco Mercato : Jean Lucas devrait rester à l’AS Monaco

Le marché des transferts brésilien est ouvert jusqu’au 12 avril et un nouveau rebondissement dans le dossier, Jean Lucas n’est pas à écarter. Néanmoins, le milieu de 24 ans souhaitait rejoindre Santos , l’ancien lyonnais était tombé d’accord avec le club Peixe.

Selon les informations de Globo, les Monégasques et les dirigeants de Santos ne sont pas parvenus à trouver d’accord sur le prêt du joueur. Le club de la Principauté souhaitait une option d’achat obligatoire tandis que le club brésilien privilégiait un prêt sec. Le calvaire continue pour Jean Lucas qui n’a plus joué sous les couleurs de l’AS Monaco depuis le 27 octobre 2022.