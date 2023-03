Publié par Thomas G. le 14 mars 2023 à 09:35

Battu ce week-end à domicile face au Stade de Reims, l'AS Monaco pourrait également perdre Jean Lucas dans les prochaines semaines.

Les Monégasques se sont inclinés à domicile face au Stade de Reims 1-0. Cette défaite est un deuxième coup d’arrêt pour l’AS Monaco après le match nul face à Troyes. Le club de la Principauté quitte le podium et se retrouve à trois points du RC Lens. En parallèle de cette contre-performance, l’ASM pourrait également perdre un joueur dans les prochaines semaines.

Selon les informations du média brésilien Globo, les dirigeants de Santos souhaiteraient s’attacher les services de Jean Lucas. Le milieu de 24 ans est en grande difficulté depuis le début de la saison à l’AS Monaco et un prêt est envisageable. Santos serait à la recherche de nouveaux renforts avant la fin du mercato et Jean Lucas pourrait être le candidat idéal. D’autant plus que le milieu brésilien a déjà évolué sous les couleurs de Santos en 2019. Les discussions entre les deux clubs auraient déjà débutés mais les Monégasques ne seraient pas disposés à laisser partir Jean Lucas en cours de saison.

Jean Lucas serait ouvert à l’idée d’un prêt à Santos pour retrouver du temps de jeu. Cette saison le milieu brésilien est barré par une forte concurrence à l’AS Monaco avec notamment Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana ou encore Mohammed Camara.

Le mercato hivernal brésilien ferme ses portes le 4 avril, les Monégasques pourraient donc perdre Jean Lucas dans les prochaines semaines. Le milieu de 24 ans veut partir, reste à savoir quelle sera la décision des dirigeants de l’AS Monaco.Malgré un faible temps de jeu, Phillippe Clément pourrait décider de garder Jean Lucas pour le sprint final.

Toutefois, les Monégasques pourraient également accepter un prêt de Jean Lucas à Santos pour offrir un nouveau statut à Eliott Matazo. Le jeune espoir belge pourrait ainsi prendre la place du milieu brésilien dans la rotation et poursuivre sa progression.