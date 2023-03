Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 10:24

Alors que l' OM accueille Montpellier le 1er avril prochain, Jordan Ferri, capitaine du MHSC, ne pourra pas faire le déplacement à Marseille.

Les supporters de l' OM se remettent à rêver de titre en fin de saison. Après la victoire marseillaise à Reims dimanche dernier (2-1), les hommes d'Igor Tudor sont revenus à 7 points du PSG, vaincu quelques heures plus tôt par le Stade Rennais au Parc des Princes (2-0).

Le calendrier des trois prochains matches de championnat tourne largement en faveur de l' OM. Dès la reprise de la Ligue 1, les Olympiens recevront le Montpellier HSC, avant un déplacement à Lorient et la réception de Troyes. Dans le même temps, le PSG recevra l' OL, se rendra à Nice, avant de recevoir le RC Lens.

Un enchaînement de rencontres qui pourrait être un véritable tournant dans cette fin de saison qui s'annonce passionnante. Si les joueurs de l' OM vont pouvoir souffler un peu durant la trêve, Igor Tudor pense déjà au prochain match face au MHSC le 1er avril prochain. Et pour cette affiche, les Marseillais partent avec un bel avantage.

OM-Montpellier : Jordan Ferri ne sera pas du voyage à Marseille

Mercredi soir, comme chaque semaine, la commission de discipline s'est réunie pour statuer sur les prochaines sanctions. Si l'Olympique de Marseille devra faire sans le bas de son virage sud à la suite d'engins pyrotechniques, le Montpellier HSC n'a pas non plus été épargné, et a écopé d'une sanction bien plus préjudiciable.

En effet, le brillant milieu de terrain montpelliérain, Jordan Ferri, est suspendu pour le déplacement au Vélodrome. Le joueur a été expulsé le week-end dernier après deux cartons jaunes reçu lors de la réception du Clermont Foot (2-1). Un coup dur pour Michel Der Zakarian qui va devoir trouver une alternative pour espérer faire un résultat face à l' OM.