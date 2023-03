Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 09:23

À l’instar de Thibaud Vézirian, Daniel Riolo croit aussi que Frank McCourt attend la bonne offre pour accélérer le dossier Vente OM. Le milliardaire américain veut céder le club marseillais.

Malgré les multiples démentis de Frank McCourt, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus est toujours accusé de vouloir vendre l’Olympique de Marseille. Récemment, le nom de Rodolphe Saadé est revenu avec insistance concernant une possible reprise de Marseille par le très puissant patron de CGA-CGM, (leader mondial du transport et de la logistique). Sponsor maillot de l'OM à partir de la saison prochaine, la société serait un candidat sérieux au rachat. Et selon Daniel Riolo, la Vente OM n’est pas encore un dossier mort puisque Frank McCourt attend bel et bien la bonne offre pour conclure l’affaire.

Vente OM : McCourt déterminé à céder le club au plus offrant

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt songerait en interne à vendre le club olympien. Mercredi soir, le polémiste Daniel Riolo a révélé sur les antennes de RMC Sport que le patron du Marathon de Los Angeles est toujours disposé à passer la main à un autre investisseur. Surtout que l’arrivée d’un nouveau repreneur permettrait à Marseille de revenir au-devant de la scène du football français et européen.

« Seule une vente du club permettra à l'OM de revenir devant, Franck McCourt n'a plus aucun intérêt à garder le club. Il veut vendre, il attend juste l'acheteur qui est prêt à mettre l'argent », a expliqué le journaliste sportif dans l’After Foot. L’opération Vente OM serait donc toujours dans les tuyaux sur la Canebière. Concernant la fin de saison, Riolo pense que l’OM peut ravir le titre de Champion de France au PSG si les hommes d’Igor Tudor ne perdent pas de points durant les dix derniers matchs restants.

« Je pense que ça dépend plus de l’OM. Sur les 10 derniers matchs de l’OM, s’ils arrivent à en gagner 8 sur 10, ils ne seront pas très loin. Que le PSG perde 2 des 3 prochains matchs, contre Lyon, Nice et Lens, cela ne m’étonnerait pas. Sur la fin de saison, ils vont avoir un paquet de joueurs blessés, d’autres complètement démobilisés », assure l’éditorialiste français.