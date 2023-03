Publié par Thomas G. le 23 mars 2023 à 11:40

À quelques mois de la fin de son contrat avec le LOSC, José Fonte devrait se réunir avec le président Olivier Létang concernant son avenir.

Le week-end dernier, le LOSC a repris sa marche en avant en s’imposant 2-0 face à Toulouse. Ce 14e succès de la saison pour les hommes de Paulo Fonseca leur permet de reprendre la 6e place. Quelques jours après la victoire du LOSC face aux Toulousains, le président Lillois s’est exprimé dans les colonnes de La Voix du Nord. Olivier Létang a évoqué la saison des Dogues et les plans pour le prochain mercato estival.

Le président du LOSC a également évoqué la situation du capitaine José Fonte qui est en fin de contrat en juin prochain. Olivier Létang a confirmé que les deux parties allaient se réunir prochainement pour discuter de l’avenir de l’international portugais. « Avec José et comme les autres joueurs, on a des échanges très réguliers. On a un cadre, qui n’est pas spécifique à José, mais pour tous les joueurs de plus de 35 ans : on signe un an.

Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas jouer jusqu’à 38-39 ans, José l’a démontré, mais on signe un an. Et on fait le point en fin de saison : est-ce qu’on a atteint les objectifs, est-ce que le joueur peut continuer ou pas. C’est là où on en est avec José. Ça fait deux fois qu’on le prolonge d’un an et, à chaque fois, on se revoit en fin de saison. » Dans le même temps, José Fonte souhaiterait prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec le LOSC. Reste à savoir si les Lillois parviendront à trouver un accord avec leur capitaine.

LOSC Mercato : José Fonte pourrait reste à Lille jusqu’en 2024

Arrivé en 2018, José Fonte est rentré dans l’histoire du LOSC à plusieurs reprises. Le défenseur portugais a remporté la Ligue 1 et le trophée des champions avec Lille. De plus, José Fonté a participé au premier 8e de finale de Ligue des Champions de l’histoire des Dogues. À 39 ans, le champion d’Europe 2016 pourrait poursuivre son aventure avec le LOSC pour continuer à écrire l’histoire. José Fonte pourrait également encadrer la nouvelle génération lilloise incarnée par Tiago Djalo, Bafodé Diakité ou encore Leny Yoro.