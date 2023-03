Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 08:00

Olivier Létang, président du LOSC, a lâché un gros indice sur le prochain mercato estival du club nordiste. Et la nouvelle ne fera pas plaisir à Fonseca.

Champion de France en 2021, le LOSC n’a pas pu se qualifier pour la Coupe d’Europe la saison dernière. Le club du Nord avait fini à une décevante 10e place. Lors de l’exercice actuel, Lille OSC pointe à la 6e place, à 10 journées de la fin du championnat. L’équipe de Paulo Fonseca peut donc encore finir dans le top 5 de la Ligue 1, synonyme de qualification pour l’Europe.

Une place en coupe d’Europe ! C’est justement l’objectif du club en cette fin de saison. « Ne nous donnons pas de limites. Il reste dix matchs, on est en capacité de battre n'importe qui. Il faut qu'on murisse […] », a déclaré Olivier Letang après la victoire du LOSC à Toulouse (0-2).

En marge de l’objectif européen, le président des Dogues a évoqué le prochain mercato du club. Et son annonce ne devrait pas enchanter l’entraineur du LOSC. « Économiquement, on est plus petit que Lyon, Marseille, Monaco, Nice, Rennes notamment », a-t-il rappelé dans La Voix du Nord, avant de déclarer : « Les gens ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle était le club il y a deux ans. On a recommencé à investir, ça faisait dix ans que le club n’avait pas investi ».

En d'autres termes, la direction lilloise ne va pas casser sa tirelire pour recruter, pendant le mercato d’été. La tendance serait encore vers un marché intelligent et modeste.

LOSC Mercato : 26 M€ investis par Lille cette saison dans le recrutement

Pour mémoire, le LOSC a recruté plusieurs joueurs à l’été 2022, mais à moindre coût : Mohamed Bayo, Alan Virginius, Adam Ounas, Bafodé Diakité, Alexsandro, Rémy Cabella, Ismaily, Jonas Martin et André Gomes. Quant à Akim Zedadka et Benoit Costil (gardien de but), ils ont rejoint Lille librement pendant le mercato d’hiver.

Selon les chiffres de Transfermarkt, le club logé au Domaine de Luchin a investi 26 millions d'euros dans le recrutement cette saison. En retour, Lille a empoché un montant estimé à 101 millions d’euros, sur les ventes.