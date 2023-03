Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 12:24

Actuellement au Real Madrid après son éclosion au Stade Rennais en 2019, Eduardo Camavinga considère le SRFC comme un gros club de Ligue 1.

Il y a presque quatre ans maintenant, la Ligue 1 découvrait une jeune pépite éclore sous les couleurs du Stade Rennais. Âgé de seulement 16 ans, Eduardo Camavinga impressionne dès ses premières prises de balle au milieu de terrain, tout en battant plusieurs records de précocité.

Son match référence interviendra le 15 août 2019 sur la pelouse du Roazhon Park. Face au PSG, Eduardo Camavinga réalise une rencontre exceptionnelle avec le Stade Rennais, et sera élu homme du match lors de la victoire 2-1 des Rouge et Noir. Derrière, il enchaîne les rencontres, et inscrira son premier but avec le SRFC au Groupama Stadium contre l' OL le 15 décembre.

La saison suivante, il deviendra un élément indispensable du Stade Rennais, et connaîtra sa première sélection en Equipe de France le 27 août 2020. Son histoire avec le SRFC se terminera un an plus tard avec un transfert au Real Madrid contre une somme de 45 millions, bonus compris. Depuis, Eduardo Camavinga est parvenu à s'imposer dans l'entrejeu madrilène, et a remporté la Ligue des Champions l'an dernier. Néanmoins, il n'oublie pas d'où il vient, et dans une récente interview, il a rendu un bel hommage à son club formateur.

Stade Rennais : Eduardo Camavinga estime que le SRFC monte en puissance

Dans une interview accordée à Ouest-France, Eduardo Camavinga a évoqué le Stade Rennais, ainsi que les différentes relations qu'il a conservées depuis son départ de la Bretagne.

"J’ai encore des amis au téléphone et je les regarde quand je peux. Quand on joue le même jour, j’essaie de retrouver un résumé du match. Franchement, c’est un club qui fait peur aujourd’hui en Ligue 1. Quand on en parle en sélection, tout le monde dit que c’est compliqué de jouer au Roazhon Park. Le club monte aussi en puissance dans les résultats." Des déclarations qui devraient faire plaisir aux supporters du Stade Rennais.