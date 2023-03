Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 01:26

Malgré une saison moyenne en championnat, le FC Nantes peut compter sur Andrei Girotto, meilleur défenseur de Ligue 1, d'après les statistiques.

À dix journées de la fin du championnat, le maintien n'est pas encore assuré pour le FC Nantes. Actuellement 14e de Ligue 1, les hommes d'Antoine Kombouaré ne possèdent que 7 points d'avance sur la zone de relégation et vont devoir lutter jusqu'au bout pour rester dans l'élite.

En parallèle, le FCN a la possibilité de réitérer l'exploit de l'an dernier en Coupe de France. Le 5 avril prochain, le FC Nantes accueille l'Olympique Lyonnais pour une place en finale, dans une ambiance qui s'annonce explosive à la Beaujoire. L'occasion de faire à nouveau vibrer ses supporters, dans une saison en dent de scie du point de vue des résultats.

Et même si le défi s'annonce relevé face à l'OL, le FCN peut compter sur des individualités souvent présentes dans les grands rendez-vous, à l'image de Ludovic Blas, ou encore d'Alban Lafont. Mais ces deux tauliers nantais ne sont pas les seuls à impressionner, puisqu'un défenseur du FC Nantes possède des statistiques assez impressionnantes dans son domaine.

FC Nantes : Andrei Girotto, des statistiques de patron

Les hommes mentent mais pas les chiffres. Si certains observateurs estiment que des défenseurs du championnat de France sont certainement bien meilleurs qu'Andrei Girotto, les statistiques jouent nettement en la faveur du défenseur nantais. Sur les 28 premières journées de Ligue 1, le joueur brésilien est le numéro 1 dans de nombreux secteurs de jeu, d'après le site officiel du championnat.

Il devance des joueurs comme Yunis Abdelhamid ou encore Kevin Danso, en étant le joueur effectuant le plus d'interception (61), qui gagne le plus duel (185) et qui réussit même le plus de tacle. Le FC Nantes peut donc se satisfaire de l'avoir au sein de son effectif, et devrait peut-être commencer à se pencher sur son contrat, qui expire en juin 2024.