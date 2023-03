Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 22:56

Une bonne nouvelle est tombée au FC Nantes. Elle concerne la convention d’occupation du stade de la Beaujoire par le club de Waldemar Kita.

Le FC Nantes pourra disposer du stade de la Beaujoire pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. C’est l’information livrée par Actu Nantes, ce mardi. D’après la source, « la convention d’occupation du stade de la Beaujoire, qui lie Nantes Métropole (propriétaire) au FCN va être prolongée de deux années supplémentaires ».

Cette durée de deux ans concerne également la convention d’occupation temporaire du centre d’entraînement José-Arribas et d’une partie de la plaine de jeux de la Jonelière. « Un avenant au contrat, qui devait s’achever initialement le 30 juin 2023, sera soumis au vote du bureau communautaire, le vendredi 24 mars », précise le média spécialisé.

FC Nantes : La Métropole reporte les négociations pour une nouvelle convention

Les négociations portant sur une nouvelle convention entre le FC Nantes et la Métropole ont été repoussées. Et pour cause, « Nantes Métropole préfère désormais attendre la Coupe du monde de rugby et les JO de Paris 2024 pour renégocier la convention d'occupation du stade de la Beaujoire avec le FC Nantes », a fait savoir la source.

« De tels événements nécessitent une phase de préparation très conséquente, afin de répondre aux cahiers des charges des organisateurs », a justifié Nantes Métropole dans la délibération, dont Actu Nantes a pris connaissance. Cette prolongation permettra de tenir compte de la nécessité de mettre à disposition le stade (pour le FC Nantes, ndlr) pour l’intégralité de la saison sportive 2024-2025 ».

Pour mémoire, Waldemar Kita a tenté de construire un nouveau stade appartenant au FC Nantes, mais le projet YelloPark n'a pas eu le soutien de Nantes Métropole. Un autre projet de délocalisation de la Jonelière à Vair-sur-Loire dans le Pays d'Ancenis est actuellement dans les tuyaux.