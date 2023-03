Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 18:56

Le PSG, qui veut se débarrasser de certains flops afin de faire venir de nouveaux joueurs, pourrait compter sur Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool.

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouveau mercato estival très mouvementé. Selon L’Équipe et RMC Sport, les dirigeants parisiens ont ciblé plusieurs profils afin de renforcer au maximum l’actuel effectif de Christophe Galtier. Mais avec les contraintes du fair-play financier, le club de la capitale va devoir vendre assez avant de penser à acheter. Dans cette optique, Liverpool pourrait piocher parmi les indésirables des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Liverpool veut relancer Renato Sanches

En effet, selon les informations relayées par le média 90Min, le manager de Liverpool serait fort intéressé par le profil d’un joueur à la peine au Paris Saint-Germain. Le portail sportif explique notamment que Jürgen Klopp aimerait avoir Renato Sanches dans son équipe la saison prochaine. Alors que Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain n’ont pas encore prolongé leurs contrats, qui expirent en juin prochain, les Reds vont devoir renforcer impérativement leur milieu de terrain cet été et Klopp aimerait voir débarquer l’international portugais des Rouge et Bleu.

Arrivé l’été passé contre un chèque de 15 millions d’euros, l’ancien milieu de Lille OSC n’est pas parvenu à se faire une place au PSG et Luis Campos aurait pris la résolution de le placer sur le marché des transferts durant l’été à venir. Et cela tombe bien puisque le compatriote de Cristiano Ronaldo aurait la côte en Premier League. En effet, outre Liverpool, Tottenham, Newcastle, Aston Villa et Wolverhampton seraient également sur les rangs pour récupérer Renato Sanches cet été. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne pourrait donc être l’un des tubes de l’intersaison. Intéressé par le milieu de 25 ans lors du dernier mercato estival, le Milan AC pourrait aussi revenir à la charge.