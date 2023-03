Publié par ALEXIS le 24 mars 2023 à 13:04

Un nouveau témoignage élogieux sur le mercato de l’ ASSE est tombé. Il vient de Sébastien Salles-Lamonge du SC Bastia, dernier club à avoir battu les Verts.

Le SC Bastia a bel et bien battu l’ ASSE (2-0), fin janvier, lors de la 21e journée de la Ligue 1. Sébastien Salles-Lamonge avait pris part au match disputé en Corse, jusqu’au coup de sifflet final. Revenu sur la rencontre, il témoigne pourtant de la grande sérénité de l’équipe stéphanoise, malgré la défaite.

« Lorsqu'on a joué cette équipe de Saint-Étienne au match retour, même si on avait gagné, on ne les avait pas du tout sentis affolés ou avec cette peur de ne pas y arriver. On sentait à la fin du match que cette défaite n'était pas dramatique et qu'ils se disaient déjà qu'ils gagneraient le prochain », a témoigné le milieu offensif de Bastia sur RMC Sport.

Depuis la défaite à Bastia, l’ ASSE est invaincue. Elle enchaîne une série de 7 matches sans défaite, soit 4 victoires consécutives et 3 matchs nuls. Ce match perdu sur l’Ile de Beauté a été le déclic pour l’équipe de Laurent Batlles, pour amorcer sa remontée au classement. Une remontée rendue possible par les joueurs arrivés en renfort lors du mercato hivernal.

ASSE : Sébastien Salles-Lamonge approuve le mercato de Saint-Etienne

Et cela ne surprend pas Sébastien Salles-Lamonge. « Ils ont trouvé leur rythme. On voit qu'ils ne lâchent rien du tout. Il y a, avec les joueurs d'expérience qu'ils ont pris lors du mercato hivernal notamment, une sérénité qui a été amenée dans ce groupe, pour que ça fonctionne bien », a-t-il confié.

L’ ASSE est certes 12e au classement avec 33 points, mais elle n’a pas une marge confortable sur ses concurrents dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. Trois autres clubs derrière les Verts comptent le même nombre de points : le FC Annecy (13e), Valenciennes FC (14e) et Pau FC (15e). Rodez (16e) et Laval (17e) suivent avec seulement 2 points en moins.