Publié par Timothée Jean le 24 mars 2023 à 14:04

Convoqué en équipe nationale, Alexis Sanchez a fait une grosse annonce sur son avenir. Le Chilien s’est dit prêt à prolonger son contrat à l’ OM.

Durant cette trêve internationale, Alexis Sanchez monopolise l’attention des médias. Entre ses performances remarquables avec l’Olympique de Marseille et son contrat expirant en juin prochain, l’international chilien est au centre des débats dans la cité phocéenne. Et même quand il rejoint la sélection nationale du Chili, le buteur expérimenté parvient à devenir le principal sujet de discussion.

Dans une récente interview pour l’émission 24 Horas sur TVN Chili, Alexis Sanchez a encore été interrogé sur la suite de sa carrière. Et le joueur de 34 ans a clairement affiché sa volonté de signer un nouveau contrat à l’ OM. « Le club me fait confiance et s'occupe de moi. Je ferais une erreur si je me relâchais (…) J'ai un contrat d'un an à Marseille. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui », a-t-il répondu avant de nuancer ses propos, en assurant que « dans le football, il y a beaucoup de possibilités ».

OM Mercato : Alexis Sanchez est heureux à Marseille

Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato estival après un passage difficile à l’Inter Milan, Alexis Sanchez a su relancer sa carrière en Ligue 1. Malgré son âge avancé (34 ans), l’ancien attaquant barcelonais excelle toujours sur le terrain. Il comptabilise 16 buts inscrits en 34 rencontres disputées cette saison, prouvant ainsi qu’il est loin d’être un joueur en fin de carrière.

Très utilisé par Igor Tudor, Alexis Sanchez s’épanouit à Marseille où il a rapidement conquis le cœur des supporters et des dirigeants phocéens. « Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters », a-t-il ajouté. L’ancien attaquant d’Arsenal est ambitieux, mais ne songe pas pour le moment à un départ de l’ OM. Sa priorité est de rester à Marseille et de réussir à aider le club à remporter des titres. Les négociations pour la prolongation de son contrat devraient s’intensifier dans les jours à venir.