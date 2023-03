Publié par Thomas G. le 21 mars 2023 à 13:10

Auteur d'un doublé ce week-end avec le Montpellier HSC lors de la victoire face à Clermont, Elye Wahi serait dans le viseur de l'AC Milan.

La belle série se poursuit pour le Montpellier HSC qui a enchaîné une troisième victoire consécutive ce week-end. Les Montpelliérains se sont imposés 2-1 face à Clermont et ce succès a permis au MHSC de prendre la 11e place de Ligue 1 avec 13 points d’avance sur la zone de relégation. De bon augure pour les Héraultais avant d’affronter l’OM.

Le Montpellier HSC a une nouvelle fois pu compter sur son meilleur buteur Elye Wahi face à Clermont. Après son but face à l’AC Ajaccio, l’attaquant de 20 ans a inscrit un doublé face aux Auvergnats pour assurer la victoire du MHSC. Cette saison, Elye Wahi a déjà inscrit 12 buts en championnat et parmi les joueurs nés en 2003 ou après, il est le plus décisif d’Europe ! Ses performances continuent d’attirer les plus grands clubs d’Europe, puisqu'après Arsenal et Tottenham, un cador de Serie A serait intéressé par ses services.

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, les dirigeants de l’AC Milan auraient pris des renseignements concernant la situation de l’attaquant du Montpellier HSC. Les Milanais pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour éviter une éventuelle surenchère.

Montpellier HSC Mercato : Elye Wahi plaît à l’AC Milan

Les dirigeants du Montpellier HSC seraient disposés à vendre Elye Wahi contre un chèque de 30 millions d’euros cet été. Dans le même temps, l'AC Milan pourrait recruter un nouveau renfort offensif. Les Rossoneri souhaiteraient pallier à l’éventuel départ de Rafael Leao et préparer la succession d’Olivier Giroud et de Zlatan Ibrahimovic.

Les dirigeants de l’AC Milan vont devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre le Montpellier HSC et Elye Wahi. À 20 ans, l’attaquant du MHSC ne souhaite pas brûler les étapes et rester en Ligue 1 serait sa priorité. Toutefois, une qualification en Ligue des Champions pourrait être un argument de taille lors des négociations.